Döşemealtı Belediyesi Kahramanmaraş merkezli depremlerde büyük yıkıma neden olan 11 kente yardımlarını sürdürüyor. Şuana kadar 11 tır insanı yardım malzemesinin sevk edildiği afet bölgesine bu kez de 4 konteyner gönderildi.

Döşemealtı Belediyesi Kahramanmaraş merkezli depremlerde büyük yıkıma neden olan 11 kente yardımlarını sürdürüyor. Şuana kadar 11 tır insanı yardım malzemesinin sevk edildiği afet bölgesine bu kez de 4 konteyner gönderildi.

2 bine yakın binanın yıkıldığı ve yüzlerce kişinin hayatını kaybettiği Gaziantep’in Nurdağı ilçesinde kalan depremzedeler için 4 konteyner gönderen Döşemealtı Belediyesi ihtiyaç durumunda yeni çadır ve konteynerlerin bölgeye sevk edileceğini açıkladı.

Döşemealtı Belediye Başkanı Turgay Genç, büyük yıkıma neden olan ve binlerce insanın hayatını kaybettiği Kahramanmaraş Merkezli depremlerin ardından hem afet bölgesinde yaşayan hem de kente gelen depremzedeler yardım kampanyası başlatmıştı. Belediye imkanlarının yanı sıra vatandaşların da desteğiyle 11 tır dolusu insani yardım malzemesi afet bölgesine ulaştırılırken; belediye binasında kurulan sosyal markette de şu ana kadar 4 bin 300 depremzedeye başta gıda olmak üzere ev eşyaları ve kıyafet yardımı yapıldı.

Başkan Genç’in talimatıyla afet bölgesine gönderilmek üzere 4 konteyner yaptırıldı. İlçede bulunan bir fabrikada yaptırılan konteyner evler bu sabah TIR’lara yüklenerek depremde büyük kayıplar veren Gaziantep Nurdağı ilçesine gönderildi. Başkan Turgay Genç, “Döşemealtı halkının desteğiyle depremzede kardeşlerimizin yarasını sarmaya devam ediyoruz. Başlattığımız kampanyaya ilgi oldukça yoğun. Daha önce belediye olarak bölgeye gönderdiğimiz çadırların yanı sıra şimdi de konteyner yaptırarak Nurdağı ilçemize uğurladık. İhtiyaç oldukça destek olmayı sürdüreceğiz. Emeği geçen herkese teşekkür ederim” diye konuştu.