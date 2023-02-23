Döşemealtı Belediyesinde görevli inşaat ile makine mühendisi ve elektrik teknikerinden oluşan ekip Osmaniye’de depremden etkilenen binalarda hasar tespit çalışmalarına başladı.

Döşemealtı Belediyesinde görevli inşaat ile makine mühendisi ve elektrik teknikerinden oluşan ekip Osmaniye’de depremden etkilenen binalarda hasar tespit çalışmalarına başladı.

Kahramanmaraş merkezli 11 ilde etkili olan depremde yaraların sarılması için Döşemealtı Belediyesi de seferber oldu.

Döşemealtı Belediyesi öncelikli olarak kriz masası oluşturdu. Döşemealtı Belediyesi Başkan Genç ve ekibi başlattıkları yardım kampanyasını kısa sürede tüm ilçeye duyurarak herkesi bu zor günde kenetledi. Aynı zamanda bölgeye iş makinesi ve personel desteği sağlandı. Yardımların bir kısmı deprem bölgesine gönderilirken, diğer yandan deprem bölgesinden Antalya’ya gelen afetzedelere yardımlar ulaştırılmaya devam ediyor.

Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen illerden biri olan Osmaniye’de enkaz kaldırma çalışmaları sürerken bir yandan da hasarlı binaların tespitine devam ediliyor. AFAD Başkanlığı koordinesinde Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığınca yürütülen çalışmalarda belediye ekiplerimiz de aktif görev aldı. Bir inşaat, bir makine mühendisi ve bir elektrik teknikerinden oluşan Döşemealtı Belediyesi ekibi, Osmaniye Toprakkale İlçesi Dağıstan Mahallesi’nde 416 binada hasar tespit çalışması yaptı.