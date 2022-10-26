Döşemealtı’nın altın kramponları Beymelek Belediyespor galibiyetinin ardından bu haftayı BAY olarak geçirecek. Ligde maçı olmayan Döşemealtı takımı 2 günlük iznin ardından sonraki hafta maçları için çalışmalarına başlayacak.

Kaleci Mert, mükemmel bir kurtarışla gole ve rakip takımın öne geçmesine izin vermedi. Kırmızı-siyah-beyazlı takım maçın 53’ncü dakikasında Engin’in attığı golle yeniden öne geçti. Beymelek Belediyespor takımı 61’nci dakikada attığı golle durumu 2-2’ye getirdi. Maç boyunca baskın futbol oynayan Döşemealtı takımı 90 dakika boyunca gol kovalamayı sürdürdü. Baskılı futbol 90’ncı dakikada sonuç vererek Engin’in bulduğu golle 3-2 öne geçti. Maçta başka gol olmayınca Döşemealtı takımı maçı kazanıp 3 puanı hanesine yazdırdı.

Süper Amatör ligde şampiyonluk mücadelesi veren Kırkgöz Döşemealtı Belediyesi Gençlik ve Spor Kulübü Futbol A Takımı deplasmanda oynadığı Beymelek Belediyespor maçını 3-2 kazandı.

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