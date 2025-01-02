Konya’nın asırlık geleneği ‘Şivlilik’ Konya’nın merkez Meram ilçesinde de büyük heyecan ve coşkuyla kutlandı. Meram Belediye Başkanı Mustafa Kavuş, bu coşku ve heyecanı DOSD Meram’ın özel çocuklarıyla yaşadı.

Konya’nın asırlardır süregelen çocuk bayramı Şivlilik, Meram’da da coşkuyla yaşandı. Sabahın erken saatlerinde Meram’ın sokaklarına çıkan çocuklar büyük mutluluk ve heyecanla hediyelerini topladı. Meram Belediyesi hizmet binasına gelen çocuklar da sürpriz Şivliliklerden nasibini aldı. En büyük mutluluklardan birini de Şivliliklerini Meram Belediye Başkanı Mustafa Kavuş ile birlikte toplayan DOSD Meram’ın özel çocukları yaşadı.

Başkan Kavuş, özel çocukları sevindirdi, hastanedeki çocukları unutmadı

Önce Başkan Kavuş’un elinden Şivliliklerini alan down sendromlu çocuklar daha sonra Başkan Mustafa Kavuş ile birlikte sokak sokak Şivlilik toplamaya çıktı. Kapılarını açan vatandaşlar karşılarında hem DOSD Meram’ın özel çocuklarını hem de Başkan Kavuş’u görmenin mutluluğunu yaşadılar. Çocukların bu özel bayramında Meram Belediye Başkanı Mustafa Kavuş’un ikinci durağı ise Necmettin Erbakan Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi’nde tedavi gören çocuklar oldu. Başkan Mustafa Kavuş, bu özel günü hastanede geçirmek zorunda kalan çocukların Şivliliklerini Necmettin Erbakan Üniversitesi Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Şükrü Nail Güner, Başhekim Doç. Dr. Hasan Küçükkendirci ile birlikte verdi. Duygusal anların da yaşandığı ziyarette Başkan Kavuş çocuklara ve ailelerine geçmiş olsun temennilerinde bulundu.

“Çocuklarımızın her günü Şivlilik mutluluğunda olsun”

Üç ayların başlaması ve Regaib Gecesi dolayısıyla tüm şehrin sevinç ve heyecan içinde olduğunu belirten Meram Belediye Başkanı Mustafa Kavuş, DOSD Meram’ın özel çocuklarıyla bugünü hastanede karşılamak zorunda kalan çocukların da bu sevinç ve heyecanı yaşamaları adına günü onlarla birlikte geçirdiğini belirtti. Konya’ya has Şivliliğin çok derin ve anlamlı bir gelenek olduğunu vurgulayan Başkan Kavuş, “Çocuklarımız hayatları boyunca unutmayacakları bir gün daha yaşadılar. Biz de bu özel günlerinde onlara eşlik ettik. DOSD Meramımızda eğitim gören çocuklarımız ve bugünü hastanede karşılayan çocuklarımızın yanında olduk. Bu sevinçten onlarda mahrum kalmasınlar, nasiplerini alsınlar istedik. Onların mutluluğu ve yüzlerindeki gülümseme de bizim Şivliliğimiz oldu. Rabbim onlara ve ailelerine sabır, sağlık, afiyet ve mutluluk versin. Hastanede kalan evlatlarımızı da bir an önce sağlıklarına kavuştursun” dedi.