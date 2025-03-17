Özel Sporcular Okullar Atletizm İl Birinciliği Müsabakaları, önemli bir başarıya sahne oldu. DOSD Meram Spor Kulübü’nün lisanslı sporcusu Muhammed Eren Uysal, 800 metre ve 1500 metre branşlarında Konya Şampiyonu olarak altın madalyaya uzandı. Bu zafer, kulübün ilk resmi madalyası olarak tarihe geçti.KONYA (İGFA) - Konya’da gerçekleştirilen ‘Özel Sporcular Okullar Atletizm İl Birinciliği Müsabakaları’, DOSD Meram için tarihi bir ana sahne oldu.

DOSD Meram Spor Kulübü’nün lisanslı sporcusu Muhammed Eren Uysal, 800 metre ve 1500 metre branşlarında Konya Şampiyonu olarak altın madalyaya uzandı.

Bu zafer, kulübün ilk resmi madalyası olarak tarihe geçti. Elde ettiği başarıyla 9-10 Nisan 2025 tarihlerinde Karaman’da düzenlenecek olan Özel Sporcular Okullar Türkiye Şampiyonası’na katılmaya hak kazanan Muhammed Eren, azmi ve yeteneğiyle büyük takdir topladı. DOSD Meram Spor Kulübü’nün ilk şampiyonu olan genç sporcu, Konya’yı ve kulübünü ulusal arenada temsil edecek.

BAŞKAN KAVUŞ: “BU İLK MADALYA DAHA NİCE ZAFERLERİN MÜJDECİSİ OLACAK”

DOSD Meram Spor Kulübü’nün ilk önemli başarısını tüm kalbiyle kutladığını ifade eden Meram Belediye Başkanı Mustafa Kavuş, kulübün aldığı ilk başarı için yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi; “Özel evladımız Muhammed Eren Uysal’ın gösterdiği azim ve başarı, hepimiz için büyük bir gurur kaynağı.

Bu madalya, sadece bir spor başarısı değil, aynı zamanda özel bireylerimizin neler başarabileceğini gösteren ilham verici bir örnek olacak inşallah. DOSD Meram Spor Kulübü’nün kazandığı bu ilk madalya, daha nice zaferlerin başlangıcı olacak. Muhammed Eren’i ve emeği geçen tüm antrenörleri yürekten tebrik ediyorum.

Bu tarihi başarı, özel sporcular için yeni bir dönemin başlangıcını müjdeliyor. DOSD Meram Spor Kulübü, özel bireylerin sporla güçlenmesini ve büyük başarılara imza atmasını sağlamaya devam edeceğine inanıyorum. Şimdi gözlerimiz Karaman’daki Türkiye Şampiyonası’nda! Muhammed evladımıza Türkiye Şampiyonası’nda da başarılar diliyorum.”