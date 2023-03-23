Denizli Organize Sanayi Bölge Müdürlüğü, Denizli İnsan Kaynakları Platformu’nun (DİKAP) düzenlediği “Afet Travmalarında Psikolojik İlk Yardım” eğitimine ev sahipliği yaptı.

Denizli Organize Sanayi Bölge Müdürlüğü eğitimlere ev sahipliği yapmaya devam ediyor. Geçtiğimiz günlerde birçok şehrimizi etkileyen deprem felaketinin ardından ülke olarak zor bir döneme girildiğini; Deprem bölgesinden binlerce insanın farklı illere göç etmek ve yeni bir hayat kurmak zorunda kaldığını vurgulayan Dikap Yönetim Kurulu Başkanı Berna Tomaşoğlu: “Bu süreçte bilmedikleri bir bölgede iş arayışına başladılar. Depremzede vatandaşlarımızı bu süreçte ilk karşılayanlar da İnsan Kaynakları çalışanları olmaktadır. Büyük bir felaketten gelen ve psikolojik açıdan zor bir dönem yaşayan bu vatandaşlarımızı ilk karşılayan İK’cılarımızın yaklaşımının, hassas olmasının gerekliliğine inanarak bu semineri düzenledik” dedi.

Bölgede yer alan İnsan Kaynakları Yöneticileri’nin ilgi gösterdiği ve katılım sağladıkları eğitimde Prof. Dr. Kamil Orhan: Afet Travmalarında Psikolojik İlk Yardım ana başlığında gerçekleştirdiği sunumda meydana gelen depremlerden etkilenen bireylere yönelik doğru bir psikolojik destek büyük önem taşıdığını, depremzedelerin hızlı bir şekilde normal hayatlarına dönmelerini sağlamak için doğru adımlar atılması gerektiğini, bu vatandaşlarımızın işyerlerine yaptıkları başvurularda ve işe başladıktan sonraki süreçte başta herkese düşen görev ve sorumluluklar olduğunu ifade etti.

Sunumun ardından gerçekleştirilen soru-cevap bölümünde katılımcıların sorularını yanıtlandı.