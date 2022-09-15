DOSABSİAD, yüksek enerji maliyetlerine karşı üyelerinin GES yatırımlarına yönelmesi için hamlelerini sürdürüyor. Hibe destekleri ve mevzuatın anlatıldığı toplantıda konuşan Başkan Nilüfer Çevikel, “Üyelerimizin elini rahatlamak için rehberlik yapmaya devam edeceğiz” dedi.

DOSABSİAD, yüksek enerji maliyetlerine karşı üyelerinin GES yatırımlarına yönelmesi için hamlelerini sürdürüyor. Hibe destekleri ve mevzuatın anlatıldığı toplantıda konuşan Başkan Nilüfer Çevikel, “Üyelerimizin elini rahatlamak için rehberlik yapmaya devam edeceğiz” dedi.

Demirtaş Organize Sanayi Bölgesi İş İnsanları Derneği (DOSABSİAD) tarafından üyelerine, güneş enerji sistemleri (GES) yatırımlarına yönelik destekler ve mevzuatın anlatıldığı toplantıya Yönetim Kurulu Başkanı Nilüfer Çevikel, Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu Bursa İl Koordinatörü (TKDK) Bilal Tunç ve YEO Teknoloji Yönetim Kurulu Başkanı Tolunay Yıldız ile DOSABSİAD üyeleri katıldı.

Bölgede faaliyet gösteren firmaların enerji maliyetlerini düşürme odaklı çalışmalarına yenisini eklediklerini kaydeden DOSABSİAD Yönetim Kurulu Başkanı Nilüfer Çevikel, “Güneş enerji sistemlerinin (GES) sanayiciye sağladığı avantajlar hakkında üyelerimizi bilgilendirmeyi sürdürüyoruz. Enerji maliyetlerinin GES üzerinden nasıl düşürülebileceğini ve bu konudaki güncel mevzuatı üyelerimize anlatıyoruz. Küresel çaplı enerji krizinin özellikle sanayici üzerinde büyük bir maliyet baskısı oluşturduğu bir dönemde üyelerimizin enerji odaklı giderlerini azaltacak her türlü gelişmeyi yakından takip ediyoruz. Son 1 yıl içinde doğalgazda yüzde 347 ve elektrikte yüzde 458’in üzerindeki fiyat artışı, küresel rekabet ortamında elimizi zayıflatıyor. İhracat odaklı büyümenin devamı için bu maliyet kalemlerinin azaltılması ve yenilenebilir enerji yatırımlarının önünü açacak teşviklerin hayata geçirilmesi gerektiğini her fırsatta yineliyoruz. Avrupa Yeşil Mutabakatı’na uyum koşullarını da göz önünde bulundurarak sanayicimizin GES yatırımlarına daha fazla odaklanması ve bu alanda bilgi kirliliğinden korunması gerektiğini düşünüyoruz” diye konuştu.

Mevcut tesisinin çatısı, GES kurulumuna müsait olmayan ya da enerji ihtiyacının tamamını yer yetersizliği nedeniyle karşılayamayan sanayicinin başka bir alanda GES kurmasının mümkün olduğunu belirten Çevikel, “OSB’lerde yer alan firmalarımızın bazıları tesislerinde yeterli alan bulunmadığı için bu yatırımdan faydalanamıyor. Özellikle kendi işletmesinde GES kurulumunun müsait olmadığı firmaların birçoğu arazi satın alarak ya da kiralayarak bu imkandan yararlanabiliyor. Bu projelerin etap etap başlamasını bekliyoruz. Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu’nun sağladığı hibeler de bu anlamda GES yatırımlarına yönelik önemli. Gerekli şartları taşıyan firmalarımızın bu imkânlardan yararlanması için rehberlik etmeye devam edeceğiz” dedi.

TKDK Bursa İl Koordinatörü Bilal Tunç da, “Kurum olarak, 2015 yılında değişen yönetmelikle birlikte GES yatırımlarına yönelik gerekli hibe destekleri sağlıyoruz. Kurumumuz, yatırımcılarımıza toplam 17 alanda yüzde 50-70 oranında hibe desteği veriyor. Sanayicilerimize, işletmelerimize bazı alanlarda 3 milyon TL’ye yakın destek sağladık. Kırsal alanda yatırım yapmak şartıyla 500 bin euroluk hibemiz de GES yatırımları için büyük avantaj sunuyor” dedi. Sürdürülebilirliğin sadece devletler tarafından değil; kurumlar ve şahısların da dâhil olduğu adımlar ile sağlanması gerektiğini kaydeden YEO Teknoloji Yönetim Kurulu Başkanı Tolunay Yıldız da “Yenilenebilir enerjiye yatırım yapılması için farklı teşvik mekanizmaları, kapasite tahsisleri uygulanıyor. Türkiye’de, çatılara güneş enerjisi santrali kurulumları belirli bir düzene oturdu. Dahası, belirli periyotlarda mevzuat açısından iyileştirme de yapılıyor. Talep edilmesi durumunda birçok yatırımcı, şebeke alt yapısını güçlendirmek ve depolama sistemleri ile şebekeyi desteklemek için yatırım yapmaya hazır. Biz de bu noktada, enerji iletim hattından, trafo merkezine ve enerji santralinin elektrifikasyonundan otomasyonuna kadar uçtan uca çözümler sunuyoruz” ifadelerini kullandı.