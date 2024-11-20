DOSABSİAD Yönetim Kurulu Başkanı Nilüfer Çevikel, genç yeteneklere olan desteğinin yanı sıra geçtiğimiz yıl ekibiyle başlattığı teknoloji ve dijitalleşme alanındaki yatırım ve çalışmalarından dolayı ‘Dijitalleşme ve Teknolojiye Değer Katanlar’ ödülüne layık görüldü.BURSA (İGFA) - Demirtaş Organize Sanayi Bölgesi Sanayici ve İş İnsanları Derneği (DOSABSİAD) Yönetim Kurulu Başkanı Nilüfer Çevikel, genç yeteneklere olan desteğinin yanı sıra geçtiğimiz yıl ekibiyle başlattığı teknoloji ve dijitalleşme alanındaki yatırım ve çalışmalarından dolayı "Muş Altın Lale Ödülleri" kapsamında ‘Dijitalleşme ve Teknolojiye Değer Katanlar’ ödülü ile onurlandırıldı.

Muş Alparslan Üniversitesi ev sahipliğinde Muş tanıtım platformu tarafından bu yıl 2'ncisi gerçekleştirilen törende Çevikel ödülünü Muş Valisi Avni Çakır’dan aldı.

Başkan Nilüfer Çevikel, ödül töreninde yaptığı konuşmada, Muş’un bölgedeki stratejik önemine dikkat çekerek şu ifadelerde bulundu: “Burası, Anadolu’ya açılan kapı ve devlet ile milletin bütünleştiği bir noktadır. Dört ilin kesişiminde yer almasıyla son derece önemli bir konuma sahip olan Muş, tarım ve hayvancılık alanlarındaki potansiyeliyle diğer yörelerden ayrışıyor. Bu bölgede kurulacak sermaye girişim fonları, ticaretin gelişmesini ve ihracatın artmasını sağlayabilir. Bizler de bu tür fonlara destek olmak ve öncü rol üstlenmek isteriz. En büyük temennimiz, bölgenin gençlerinin kendi topraklarında kalarak bu toprakları kalkındırmasıdır.”

MUŞ ALPARSLAN ÜNİVERSİTESİ'Nİ ZİYARET ETTİ

Başkan Çevikel ayrıca, Muş Alparslan Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mustafa Alican’ı ziyaret ederek, bölgesel kalkınma, yatırım ve istihdam konularında iş birliğini geliştirme amacıyla fikir alış verişinde bulundu. Rektör danışmanı Doç Dr. Mehmet Özalper, Muş Tanıtım Platformu Başkanı Fırat Aykan ve önceki dönem Muş Belediye Başkanı Feyat Asya’nın da katıldığı görüşmede kadın girişimciliği destekleme, yenilenebilir enerji projeleri ve üniversite-sanayi iş birliği ile bölgenin ekonomik potansiyelini artırma konuları ele alındı. Başkan Çevikel burada yaptığı konuşmada DOSABSİAD’ın bu alanlarda geliştirdiği projeleri bölgeyle paylaşma ve ortaklıklar kurma yönündeki kararlılığını vurguladı.

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