DOSAB ve DOSABSİAD’ın geleneksel iftar organizasyonunda bölgedeki sanayici ve iş insanları aynı masada buluştu. DOSABSİAD Yönetim Kurulu Başkanı Nilüfer Çevikel, güçlü ekonomi için iş dünyasında kadınlara daha fazla yetki verilmesi gerektiğini söyledi.

Demirtaş Organize Sanayi Bölgesi (DOSAB) ile Demirtaş Organize Sanayi Bölgesi Sanayici İş İnsanları Derneği (DOSABSİAD) tarafından DOSAB Restoran’da düzenlenen geleneksel iftar programı, sanayici ve iş insanlarını bir araya getirdi. Bölgeye değer katacak çalışmalar ve iş dünyasının gündemindeki konular hakkında görüş alışverişinde bulunulan organizasyonda konuşan DOSABSİAD Yönetim Kurulu Başkanı Nilüfer Çevikel, iş dünyasında kadınlara daha fazla yetki verilmesi gerektiğini dile getirdi.

Yoğun katılımla gerçekleştirilen iftar organizasyonundaki konuşmasında 6 Şubat depremleri nedeniyle Ramazan’ın buruk geçtiğini kaydeden DOSABSİAD Yönetim Kurulu Başkanı Nilüfer Çevikel, “Bölgemizdeki sanayicilerimizin yardımlarıyla depremzedelerin yaralarının sarılmasına katkı sağladık. Kesiintisiz olarak bu yardımlarımızı sürdürüyoruz. Birlik, beraberlik ve yardımlaşma ayında aynı sofrada bir araya gelen sanayicilerimiz şehrimize, ülkemize değer katmaya devam edecek” dedi. DOSAB Olağan Genel Kurulu’nda oy birliği ile Yönetim Kurulu Başkanı seçilen Levent Eski’yi de tebrik eden Başkan Çevikel, “Bölgemize büyük katkılar sunan önceki Başkan Ersan Özsoy’a da teşekkür ediyorum. DOSAB ile birlikte başarılı çalışmalara imza attık ve atmaya da devam ediyoruz. Önümüzdeki dönemde de artan enerjimiz ve çalışma azmimizle ses getirecek çalışmaları üyelerimizin hizmetine sunacağız. Ancak güçlü üretim ve kalkınmanın kilidini açacak olan kadınlarımızın iş dünyasında yer alması için eşlerinize, kızlarınıza daha fazla yetki verin. Birçok araştırma kadınların iş gücüne katılmasının ve farklı alanlarda çeşitliliğin artmasının ekonomiye katkı sağlayacağını gösteriyor” dedi.

DOSAB Yönetim Kurulu Başkanı Levent Eski de, “İki dönemdir birlikte olduğum arkadaşlarımızla çok uyumlu çalışmalar sergiledik. Bölgemize yapmış olduğumuz yatırımlarla değer üzerine değer kattık. Bölgemiz, üretim ve ticaret potansiyeliyle yıldızı parlayan, yaptığı vizyoner yatırımlarla örnek alınan bir konumda. Genel Kurulumuzun ardından da bölgemizin değerini yükseltecek, OSB’deki firmalarımızın rekabet gücünü artıracak birçok projeyi hayata geçireceğiz. Bu süreçte DOSABSİAD ile iş birliği içerisinde sanayicimizin girdi maliyetlerini azaltmak, ihracat gelirlerini artırarak bölgemize, ülkemize katkı sağlamak için gayretle çalışmaya devam edeceğiz.” diye konuştu.