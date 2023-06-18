Özellikle Avrupa ve ABD’nin Türk ihracatçısının önüne çıkardığı vize engeli, iş dünyasının dış ticaret çalışmalarını sekteye uğrattı. Ticari vize başvurularına öncelik tanınması gerektiğini belirten DOSABSİAD Başkanı Nilüfer Çevikel, bu süreçte yeşil pasaportun çıkış yolu olarak değerlendirilebileceğini söyledi.

İhracat yapan firmaların; fuarlar, ticaret heyeti organizasyonları ve yurtdışında müşteri ziyaretleri gibi organizasyonlara katılım noktasında krizle karşı karşıya geldiğini vurgulayan Demirtaş Organize Sanayi Bölgesi Sanayici ve İş İnsanları Derneği (DOSABSİAD) Yönetim Kurulu Başkanı Nilüfer Çevikel, sorunun çözüme kavuşturulmaması halinde ihracatta büyük sorunların ortaya çıkabileceğini dile getirdi.

Avrupa Birliği üyesi ülkelerin Türkiye’ye yönelik vize engeli sürerken Almanya’nın Türkiye, Çin ve Fas için pilot uygulama başlatması iş dünyasının tepkisine yol açtı. DOSABSİAD Yönetim Kurulu Başkanı Nilüfer Çevikel, ihracatçının fuarlar ve iş anlaşmalarını ertelemek veya iptal etmek durumunda kaldığını kaydederek “Tüm bu sorunlar, ihracat hedeflerine ulaşma yolunda büyük engeller. DOSABSİAD olarak 600’ü aşkın firma ve 50 bin istihdamla ihracata 5 milyar dolarlık katkı sağlıyoruz. Avrupa ülkeleri başta olmak üzere yaşanan olumsuz gidişat, küresel pazarlardaki iş ortaklıklarımızı etkilediği gibi ihracat odaklı büyüme hedeflerimize de zarar veriyor. İhracata ket vuracak bu sorun, ihracatçımızın bir numaralı gündem maddesi haline geldi” şeklinde konuştu.

İhracat dünyasının ürünleri pazarlama noktasında fuarlar ve ticaret heyetlerinin kritik önemde olduğunu da belirten Çevikel, “Son zamanlarda fuarların sıklığı dolayısıyla standı olan firmalarımızın birçoğu bu organizasyonlara katılım sağlayamadı. İhracatçılarımız fuarlara katılamadığı gibi hâlihazırda yapılan seyahat organizasyonları, fuar katılım ücretleri gibi harcamalardan dolayı da zarar ediyor. Bu süreçte ticari vize başvurularına öncelik tanınması gerekiyor. İş dünyamızın karşı karşıya kaldığı vize krizinin ivedi çözümü son derece önemli. Ticari vize başvurularına öncelik tanıyan yasal düzenlemelerin devreye alınmasını istiyoruz. Ülkemizi yurt dışında en üst düzeyde temsil eden özel sektörün dış temaslarının kolaylaştırılması için yeşil pasaport seçeneğinin de öncelikli olarak gündeme alınmasını talep ediyoruz. Hükümetimizden ve AB yetkililerinden, her iki tarafın da ticaretini olumsuz etkileyen bu süreçte sorunu bir an önce çözmelerini bekliyoruz” ifadelerini kullandı.