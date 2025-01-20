KOSGEB’in yeni destek paketleri, KOBİ’lerin ihtiyaç duyduğu alanlarda önemli bir rahatlama sağlayacak. Özellikle emek yoğun sektörlerde faaliyet gösteren işletmelerin istihdamı koruma taahhüdü karşılığında çalışan başına aylık 2.500 TL destek alması, sektör temsilcileri tarafından olumlu karşılandı. Bunun yanı sıra, Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası iş birliğiyle dijital dönüşüm projelerine sağlanacak 300 milyon avroluk finansman desteği, işletmelerin teknolojik altyapılarını güçlendirmelerine katkı sunacak.BURSA (İGFA) - DOSABSİAD Başkanı Nilüfer Çevikel, açıklanan programın KOBİ’ler için umut verici olduğunu ancak üreticiye yönelik daha kapsayıcı desteklere ihtiyaç duyulduğunu belirtti. Çevikel “Üretim ve istihdamın temel taşını oluşturan KOBİ’lerimiz, ekonomik zorluklarla mücadelede önemli bir sorumluluk üstleniyor. KOSGEB’in bu destek girişimi, işletmelerimizin üzerindeki yükleri kısmen hafifletecek ve istihdamın korunmasına katkı sağlayacaktır. Ancak üreticinin finansmana daha kolay erişebileceği, enerji maliyetlerini düşürebilecek ve teknolojiye yatırımını hızlandıracak daha geniş ölçekli adımlara da ihtiyaç var" dedi.

'MARKALAŞMA, KÜRESEL REKABETİN ANAHTARI'

Küresek rekabet noktasında markalaşmanın önemine dikkati çeken Başkan Çevikel, "Bunun yanı sıra günümüzde markalaşma çok önemli bir konu. Bu konuda KOBİ’lerimize hem danışmanlık anlamında hem de maddi anlamda destek sağlamak çok gerekli hale geldi. Ayrıca, günümüzde markalaşma yalnızca rekabet avantajı sağlamak için değil, aynı zamanda sürdürülebilir büyüme için de kritik bir unsur haline geldi. KOBİ’lerimizin küresel pazarlarda varlık gösterebilmesi için marka değeri yaratmaları şart. Bu süreçte, hem danışmanlık desteğiyle yol gösterici olunması hem de maddi teşviklerle markalaşma yatırımlarının hızlandırılması büyük önem taşıyor” şeklinde konuştu.

‘KOBİLER İÇİN UZUN VADELİ STRATEJİLER GELİŞTİRİLMELİ’

Bursa’nın üretim kapasitesi ve ihracat potansiyeline değinen Başkan Çevikel “Şehrimiz, Türkiye’nin üretim üssü olarak ekonomiye katkı sağlıyor. Bu kapsamda açıklanan destek paketi, sektörlerimiz için önemli bir girişimdir. Ancak bu tür programların uzun vadeli ve daha kapsamlı stratejilerle desteklenmesi gerekiyor. DOSABSİAD olarak üyelerimizin bu desteklerden en iyi şekilde faydalanması için rehberlik etmeye devam edeceğiz.” diye konuştu. Başkan Çevikel, KOSGEB’in 'Küresel Rekabetçilik Destek Programı' ile KOBİ’lere yenilikçi ve rekabetçi ürünler geliştirme konusunda sunduğu teşviklerin önemine de değinerek “KOBİ’lerimizin inovasyon odaklı çözümler üreterek küresel pazarlarda daha etkin hale gelmesini hedefleyen bu program, yeni teknolojilerin en verimli şekilde kullanılmasını sağlayacak ve KOBİ’lerimizin uluslararası pazarda rekabet gücünü artıracaktır” ifadelerini kullandı.

'ENERJİ, LOJİSTİK VE DİJİTALLEŞMEYE ODAKLANILMALI'

Geçtiğimiz günlerde Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır’ın açıkladığı, KOBİ’lere yönelik sağlanacak 22 milyar TL’lik kredi desteğini de değerlendiren Başkan Çevikel, sürdürülebilir iş modelleri ve yenilikçi projelerin teşvik edilmesinin önemine vurgu yaparak “İhracat odaklı büyüme için KOBİ’lerimizin yalnızca finansal destek değil, aynı zamanda enerji, lojistik ve dijitalleşme gibi alanlarda da desteklenmesi gerekiyor. Bu sayede yerel ve uluslararası pazarda daha güçlü bir konum elde edebiliriz” ifadelerini kullandı.