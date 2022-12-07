DOSABSİAD ve DOSAB’ın bu yıl 15’incisini gerçekleştirdiği Geleneksel Futbol Turnuvası’nın şampiyonu BeyçelikGestamp A.Ş. oldu. DOSABSİAD Yönetim Kurulu Başkanı Nilüfer Çevikel, turnuva ile firma çalışanları arasındaki sosyal etkileşimi artırdıklarını söyledi.

DOSABSİAD ve DOSAB’ın bu yıl 15’incisini gerçekleştirdiği Geleneksel Futbol Turnuvası’nın şampiyonu BeyçelikGestamp A.Ş. oldu. DOSABSİAD Yönetim Kurulu Başkanı Nilüfer Çevikel, turnuva ile firma çalışanları arasındaki sosyal etkileşimi artırdıklarını söyledi.

Demirtaş Organize Sanayi Bölgesi’nde (DOSAB) faaliyet gösteren firmalar arasında sosyal ilişkileri geliştirmek amacıyla, Demirtaş Organize Sanayi Bölgesi Sanayici ve İş İnsanları Derneği (DOSABSİAD) iş birliğinde organize edilen 15’inci Geleneksel Futbol Turnuvası’nda final heyecanı yaşandı

DOSABSİAD-DOSAB Geleneksel Futbol Turnuvası finalinde BeyçelikGestamp A.Ş ile Yaşalar Kalıp karşılaştı. Kıyasıya mücadeleye sahne olan maçta BeyçelikGestamp A.Ş., 4-0 galip gelerek şampiyon oldu. 27 firmanın 6 grupta mücadele verdiği turnuvanın üçüncüsü ise Ermetal firması oldu. 8 hafta boyunca süren müsabakalarda en centilmen takım A Plas firması seçilirken, turnuvanın gol kralı Evimteks takımından Sercan Ergin, en iyi kaleci ise BeyçelikGestampA.Ş.’den Doğan Yazıcı seçildi.

“Tüm kurumlara örnek oluyoruz”

Firmalar için düzenlenen törene; DOSABSİAD Yönetim Kurulu Başkanı Nilüfer Çevikel, DOSABSİAD Yönetim Kurulu üyeleri ve bölge sanayicileri katıldı. Törende konuşan DOSABSİAD Yönetim Kurulu Başkanı Nilüfer Çevikel, “Bu yıl 15’incisini gerçekleştirdiğimiz Geleneksel Futbol Turnuvası’nın dostluk içerisinde geçmesine katkı sağlayan herkese teşekkür ediyorum. Firma çalışanları arasında sosyal etkileşimi artırmak amacıyla hayata geçirdiğimiz futbol turnuvasına ilginin her geçen yıl arttığına şahit olmak bizleri mutlu ediyor. DOSABSİAD ve DOSAB’ın ortaklaşa düzenlediği bu organizasyonun diğer kurum ve kuruluşlara örnek teşkil etmesi de bizler için ayrı bir gurur kaynağı” ifadelerini kullandı. Şampiyon BeyçelikGestamp A.Ş. futbolcuları, kupalarını DOSABSİAD Yönetim Kurulu Başkanı Nilüfer Çevikel’den, turnuvanın ikincisi Yaşalar Kalıp futbolcuları DOSABSİAD Yönetim Kurulu Üyesi Ali Güzeldağ’dan, üçüncü olan Ermetal futbolcuları ise DOSABSİAD Yönetim Kurulu Üyesi Semih Kaynar’dan aldı.