Galatasaray’ın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Trabzonsporlu futbolcu Dorukhan Toköz, açık artırma ile satılması amacıyla Marek Hamsik’in ve kendisinin imzalı formalarını Nef Stadyumu’ndaki yardım merkezimize hediye etti. Teşekkürler" denildi.

Trabzonsporlu oyuncu Dorukhan Toköz, kendisinin ve Hamsik’in imzalı formasını açık artırmayla satılması Nef Stadyumu’ndaki yardım merkezine hediye etti.

Tolga Ciğerci ısınmaya "Başın sağ olsun Türkiye" tişörtüyle çıktı

Tolga Ciğerci ısınmaya "Başın sağ olsun Türkiye" tişörtüyle çıktı

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