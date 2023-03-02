Özel Doruk Nilüfer Hastanesi hasta kabulün başladı. İlk gün 600 hasta muayenesi yanı sıra tıbbi tetkikleri ile tahlilleri gerçekleştirildi.

Özel Doruk Nilüfer Hastanesi hasta kabulün başladı. İlk gün 600 hasta muayenesi yanı sıra tıbbi tetkikleri ile tahlilleri gerçekleştirildi.

İleri teknoloji donanımları ile 13 ameliyathaneden 370 yatak kapasitesi, 11 termal havuzuna kadar pek çok ilkleri bünyesinde barındıran Özel Doruk Nilüfer Hastanesi hasta kabulüne başladığı ilk gün hastaların tercihi oldu. Özel Doruk Hastaneleri Yönetim Kurulu Başkanı Dr. Ömer Yavuz Namlı, “Hastaneler Bursamız ve bölgemiz için önemli bir sağlık kurumudur. Nilüfer Hastanemizin de daha ilk günden yoğun ilgi görmesi bizleri memnun etti” dedi.

25 yıllık tecrübeleriyle Bursa’yı bölgede sağlık alanında bir üst yapmak ve Bursalılara geniş bir sağlık hizmeti sunacak bir hastaneyi kazandırmak hedefiyle çıktıkları yolda mutlu sona ulaşmanın heyecanı içinde oldukları ifade eden Dr. Ömer Yavuz Namlı, Hastanenin özellikleri ve barındırdığı imkânlar hakkında bilgilendirmede bulunarak; “Hastanemiz 19 katlı olup, 6 katı bodrumda yer alıyor. İstenildiği zaman 370 yatak kapasitesine kadar çıkabiliyor. Ama biz yatak kapasitemizi 200-250 bandında tutmayı planlıyoruz. Hastanemiz Sağlık Grubumuz içinden ve farklı kurumlardan hekimlerle başlayacak, 150 uzman hekime kadar çıkacak. Bununla beraber Doruk Nilüfer hastanesi bünyesinde toplamda 80 yoğun bakım yatağımız bulunuyor.

“Sağlıkta son teknoloji Bursalıların hizmetinde”

Bursa’dan başka illere giden, gitmek zorunda kalan hastalara da bir alternatif oluşturduklarını ifade eden Dr. Ömer Yavuz Namlı, “Tıbbi teknolojik olarak Bursa’da kamu ve özel hastaneler dahil hiçbirinde olmayan intraoperatif 3 Tesla MR cihazına sahibiz. Hastanemizin inşaatı yaklaşık 4 yıl sürdü. Hastanenin çatısında 6,5 ton ağırlığında bir helikopterin inip kalkmasına müsait bir heliport alanı hazırlandı. Ayrıca nörolojik ve fizik tedavi hastaları için rehabilitasyon havuzları var. Bu hastanemiz bir onkoloji merkezi olacak. Radyoterapi ve kemoterapinin en ileri teknolojileri burada kullanılacak. Bursa’nın ihtiyacı olan ne ise bunların hepsini yapmaya çalıştık. Bursa ve ülkemize hayırlı olmasını dilerim” diye konuştu.