Doruk Hastaneleri, Bursa Gazeteciler Cemiyeti (BGC) ile yaptığı protokolle cemiyet üyesi gazetecilere genel tedavi, tetkik ve muayene hizmetlerini kapsayan sözleşme protokolü karşılıklı imzalandı. İmzalanan protokol ile gazeteciler, Doruk hastanelerinin tüm şubelerinde kendilerine sağlanan avantajlardan faydalanabilecekler.

Doruk Nilüfer Hastanesi’nde gerçekleştirilen protokol imza programına Doruk Nilüfer Hastanesi Genel Müdürü Uzman Doktor Ayhan Kalyoncu, Basın ve Halkla İlişkiler Müdürü Bahadır Öztabak, Bursa Gazeteciler Cemiyeti Genel Sekreteri Sinan Tunç ve genel sekreter yardımcısı Sedef Işıkkent katıldı. Toplantıda konuşan Doruk Nilüfer Hastanesi Genel Müdürü Uzm. Dr. Ayhan Kalyoncu, hizmetleri, doktor ve sağlık çalışanı kadrosuyla yalnızca Türkiye çapında değil dünyanın farklı coğrafyalarından ülkeler örnek gösterilen Doruk hastaneleri olarak Küçük Bab-ı Ali olarak anılan Bursa’nın gözü kulağı olan basın mensuplarına hizmet verecek olmanın gurur ve mutluluğunu yaşadıklarını söyledi.

Bursa Gazeteciler Cemiyeti Genel Sekreteri Sinan Tunç ise Doruk hastanelerinin proje ve çalışmalarını takdirle ve yakından takip ettiklerini söyledi. Sinan Tunç, Türkiye’nin en geniş ve nitelikli medya yapılanmalarına sahip illerinden olan Bursa’da gazetecilere sağlayacakları avantajlardan dolayı Doruk hastaneleri yetkililerine teşekkür etti.