Dereceye giren katılımcılara günün anısına çeşitli markalarda elektrikli mutfak aletleri ile katılım belgesi verildi.

3 kategoride ev hanımlarınca hazırlanan yemekler lezzeti, görünümü ve kıvamı ile sunumlarının ele alındığı değerlendirmelerin ardından dereceye giren yemekler belirlendi.

Özerli Mahallesinde bulunan İlkkurşun Müzesi bahçesinde yapılan etkinlikte Belediye Başkanı Fadıl Keskin yaptığı konuşmada, yarışmanın kazananın Dörtyol’un yöresel yemekleri olduğunu belirtti ve katılımcılara teşekkürlerini iletti.

Hatay’ın Dörtyol ilçesinde bu yıl 16-19 Aralık 2022 tarihleri arasında gerçekleştirilecek 8. İlk Kurşun Kültür-Sanat ve Turunçgil Festivali etkinlikleri çerçevesinde ödüllü “Yöresel Yemek Yarışması” düzenlendi.

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