Hatay’ın Dörtyol ilçesinde sokak satıcılarına yönelik yapılan asayiş operasyonlarında 7 kişi gözaltına alındı, adli makamlara sevk edilen şüpheliler tutuklandı.

Dörtyol Narkotik Suçlarla Büro Amirliği ekiplerince ilçe genelinde uyuşturucu ile mücadele çerçevesinde (torbacı) olarak adlandırılan uyuşturucu madde ticareti yapan şahısların yakalanmasına yönelik Ocaklı ve Numune Evler mahallesinde belirlenen adreslere düzenlenen şafak operasyonunda uyuşturucu ve uyarıcı madde ticareti yaptıkları belirlenen İ. Ş., S. S., H. B., U. H., H. A., M. A., A. Ç. İsimli 7 şüpheli yakalandı. Ayrıca yapılan operasyonlarda uyuşturucu kullanmak ve bulundurmaktan 17 şahsa yasal işlem yapıldı.

Adli makamlara sevk edilen 7 şüpheli uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti suçlarından tutuklanarak ceza evine gönderildi.

Yapılan baskınlarda 4 parça halinde toplamda 80,4 gram, Sentetik Kannabinoid, 2,86 gram kubar esrar ele geçirildi.