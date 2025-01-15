Hatay’ın Dörtyol ilçesinde Belediye ve Nazmiye Muratlı Gençlik Merkezi gönüllü gençlerinin iş birliğiyle düzenlenen ’Temiz Bir Dörtyol İçin El Ele’ etkinliğinde, sahilde temizlik yapıldı.

Dörttaş sahilinde Belediye ve Nazmiye Muratlı Gençlik Merkezi gönüllü gençlerinin katılımıyla düzenlenen etkinlikte sahil boyunca atıklar toplandı, geri dönüşüm malzemeleri ayrıştırıldı. Katılımcılar, temiz bir çevre için duyarlılık çağrısında bulunarak tüm vatandaşları doğayı korumaya davet etti.

Dörtyol Belediye Başkanı Bahadır Amaç, çevre temizliği konusunda farkındalık oluşturmaya devam edeceklerini belirtirek, daha yaşanabilir bir çevre için temizliğin önemine dikkat çekti.

Nazmiye Muratlı Gençlik Merkezi üyeleri ise doğa sevgisi ve sorumluluk bilinciyle hareket etmeye devam edeceklerini söylediler.