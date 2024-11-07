Hatay’ın Dörtyol ilçesinde taziye yemeğinin kaldırılması için görüşme yapıldı.

Dörtyol Kaymakamı Ümit Altay başkanlığında; Dörtyol Belediyesi, kamu, kurum amirleri ve mahalle muhtarlarının katılımıyla taziye evlerinde cenaze yakınları tarafından taziye için gelenlere verilen yemeğin kaldırılması için görüşme yapıldı. Olumlu geçen görüşmeyle önümüzdeki süreçte taziye yemeğinin kaldırılması planlanıyor.

Cenaze sahiplerinin taziyelerini yapmak için zaman zaman borç para arayışına girdiğini kaydeden kaymakam Altay, "Cenaze sonrası taziye yemek verilmesi, cenazenin ve ölümün ikinci plana atılması, ölen kişinin aziz hatırasına saygısızlık olmakta, hem İslami değerlerimize hem de geleneklerimizle uyuşmamaktadır. Bizlere, müftülüğümüze, muhtarlarımıza gelen talepler ve şikayetler doğrultusunda taziye yemeği uygulamasını sonlandırmak istiyoruz. Halkımızdan da destek bekliyoruz” dedi.