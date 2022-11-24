Hatay’ın Dörtyol ilçesinde öğretmenler arası ‘Bocce Turnuvası’ düzenlendi.

Hatay’ın Dörtyol ilçesinde öğretmenler arası ‘Bocce Turnuvası’ düzenlendi.

Milli Eğitim Müdürlüğü, Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğü ve Bocce, Bovling ve Dart Federasyonu İl Temsilciliği tarafından ‘24 Kasım Öğretmenler Günü’ nedeniyle düzenlenen turnuva Hira İmam Hatip Ortaokulu bahçesindeki bocce sahasında gerçekleştirildi. 32 öğretmenin katılımıyla demir bilyelerle oynanan bir oyun ve spor dalı olarak yapılan etkinlikte, yaklaşık sekiz saatlik periyodun ardından Halil İbrahim Evren Anadolu Lisesi Beden Eğitimi Öğretmeni Aziz Ay birinci, Süleyman Demirel Anadolu Lisesinden Metin Çimen ikinci, Yeşilköy 19 Aralık Ortaokulu Beden Eğitimi Öğretmeni Yalçın Karabiber ile Kuzuculu Emralkayası İlkokulu Müdür Yardımcısı Musa Çalışkan üçüncülüğü paylaştılar.