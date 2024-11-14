Hatay’ın Dörtyol ilçesinde gerçekleştirilen muhtarlar toplantısında ilçe genelinde yürütülen çalışmalar ve genel güvenlik konuları ele alındı.

Dörtyol kaymakamı Ümit Altay başkanlığında, Dörtyol Belediye Başkanı Bahadır Amaç, ilçe kurum müdürleri ve mahalle muhtarlarının katılımı ile kaymakamlık toplantı salonunda ‘‘ Muhtarlar Toplantısı ‘‘ gerçekleştirildi. Toplantıda, İlçe ve mahallelerde planlanan program dahilinde yürütülmekte olan çalışmaların değerlendirilmesi mahalle muhtarlarımız ve kurum amirlerimizin karşılıklı istişareleri ile genel güvenlik konuları ele alındı.

Kaymakam Ümit Altay; vatandaş ve kamu kurumları arasında köprü görevi gören muhtarların, kamu hizmetlerini etkin, verimli, güvenli ve sürdürülebilir bir şekilde gerçekleştirmeleri ve sorunların en kısa sürede yetkili kurumlara iletilmesinin önemini vurguladı.