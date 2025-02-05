Hatay’ın Dörtyol ilçesinde iki otomobilin çarpıştığı kazada 9 kişi yaralandı.

Kaza, Dörtyol ilçesi Numune Evler Mahallesi’nde yaşandı. A.D.’nin idaresindeki 33 AGV 311 plakalı otomobil, karşı yönden gelen H.T. yönetimindeki 46 DC 285 plakalı otomobille çarpıştı. Kazada 9 kişi yaralandı. Kazayı gören vatandaşların durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirilmesi üzerine olay yerine polis, ambulans ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Yaralılar yapılan ilk müdahalelerinin ardından ambulanslarla Dörtyol Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.