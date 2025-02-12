Hatay’ın Dörtyol ilçesinde işledikleri çeşitli suçlardan hapis cezası bulunan 2 ceza evi firarisi şahıs, polis ekipleri tarafından yakalandı.

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Hatay Emniyet Müdürlüğü görevlilerince aranan şahısların yakalanmasına yönelik yapılan çalışmalar sonucunda Dörtyol ilçesinde binanın eklentileri içinde muhafaza altına alınmış olan eşya hakkında hırsızlık suçundan 4 yıl 2 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan ve cezaevi firarisi olan B.A. ile uyuşturucu, uyarıcı madde satın almak, bulundurmak ve kullanmak suçundan 1 yıl 8 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan cezaevi firarisi olan B.A. adlı 2 şahıs yakalanarak gözaltına alındı. Şahıslar, sevk edildikleri adli makamlarca tutuklandılar.

Kaynak: iha