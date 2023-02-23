Hatay’ın Dörtyol ilçesine depremzedeler için çadır kent kuruluyor.

Hatay’ın Dörtyol ilçesine depremzedeler için çadır kent kuruluyor.

Numuneevler Mahallesi’ndeki eski havaalanı olarak bilinen kaymakamlık karşısındaki alana Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) organizasyonu ile afetzedelerin geçici barınma ihtiyacını karşılamak için 500 adet çadırkent kurulumu başladı.

AFAD yetkililerinin alanda yaptığı inceleme sonrası ekiplerce zemin iyileştirme, elektrik ve su tesisatı çalışmalarının ardından barınma çadırları belirlenen noktalara kurulmaya başladı.

İlk etapta 250 çadırın kurulacağı daha sonra bu sayının 500’e tamamlanmasının planlandığı belirtilerek barınma ihtiyacı olan afetzede vatandaşların çadırlara yerleştirme işlemlerinin AFAD koordinasyon merkezinin açıklamış olduğu kurallar çerçevesinde yapılacağı açıklandı.