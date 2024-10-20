Hatay’ın Dörtyol ilçesinde asayiş ve trafik uygulaması gerçekleştirildi. Denetimlerde; kurallara uymayan 9 araca 89 bin TL cezai işlem uygulandı.

İlçe Emniyet Müdürlüğü tarafından kentin çeşitli noktalarında çalıntı motosiklet, narkotik, asayiş ve trafik uygulaması yapıldı. Gece saatlerinde yapılan denetim ve kontrollerde 212 şahıs, 130 araç sorgulandı. 9 araç sürücüsüne toplam 89 bin 261 lira para cezası uygulandı. Karakol, asayiş ve trafik ekiplerinin katıldığı uygulamada motosiklet ve araçlarda evrak kontrolleri yapıldı. Gözaltına alınan 3 şahıs hakkında ise yasal işlem uygulandı.