Hatay’ın Dörtyol ilçesinde durdurulan bir araçta yapılan aramada gümrük kaçağı olduğu değerlendirilen 494 adet çeşitli telefon aksesuarı, 4 adet elektronik eşya ele geçirildi.

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Hatay Emniyet Müdürlüğü görevlilerince kaçakçılık olaylarını önlemeye yönelik yapılan çalışmalarda Dörtyol ilçesinde şüphe üzerine durdurulan bir araçta yapılan aramada; gümrük kaçağı olduğu değerlendirilen çeşitli markalarda 299 adet telefon şarj adaptörü, 182 adet telefon USB şarj kablosu, 13 adet telefon kulaklığı, 3 adet müzik çalar, 1 adet projektör ele geçirildi.

Olayla ilgili olarak Y.T. hakkında yasal işlem başlatıldı.

Kaynak: iha