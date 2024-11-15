Hatay’ın Dörtyol ilçesinde hayvan barınağı inşası için çalışmalara başlandı.

Deprem sonrası ticari hacim ve nüfus yoğunluğunun arttığı Dörtyol ilçesinde belediyecilik anlamında yeni çalışmalar hayata geçirilmeye devam ediliyor. Dörtyol Belediyesi tarafından Kuzuculu Mahallesi’nde yeni bir hayvan barınağı yapılmasına karar verildi. Belediye Başkanı Bahadır Amaç, yapılması planlanan hayvan barınağı inşaatının gerçekleştirileceği bölgede incelemelerde bulundu. Gerçekleştirilen inceleme sırasında, barınak için belirlenen alan hakkında detaylı bilgi alarak, bölgedeki altyapı durumu ve proje ile ilgili yapılması gereken çalışmalar hakkında değerlendirmelerde bulundu.

Başkan Amaç, hayvanların daha iyi şartlarda bakımı ve barınması için gerekli tüm adımların atılacağını belirterek, proje sürecinin titizlikle takip edileceğini vurguladı.

Projenin tamamlanmasıyla birlikte, hem sahipsiz hayvanlar için sağlıklı bir ortam oluşturulacağı hem de bölgedeki çevresel denetimlerin artırılması planlanıyor.