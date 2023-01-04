6 kardeşin en küçüğü olan Halil Seltan’ın 3 ay sonra tezkere alacağı öğrenildi.

Kazada şehit olan Piyade Er Halil Seltan’ın Hatay’ın Dörtyol ilçesi Ocaklı Mahallesi’nde bulunan evine Türk bayrağı asıldı.

Konya-Adana karayolu üzerinde askeri aracın yoğun sis nedeniyle kaza yaparak duran tıra arkadan çarpması sonucu, 2 asker şehit düştü, 2 asker de yaralandı.

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