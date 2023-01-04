Konya-Adana karayolu üzerinde sis nedeniyle meydana gelen askeri araç kazasında şehit düşen piyade er Halil Seltan’ın acı haberi baba evine ulaştı.

Konya-Adana karayolu üzerinde sis nedeniyle meydana gelen askeri araç kazasında şehit düşen piyade er Halil Seltan’ın acı haberi baba evine ulaştı.

Konya-Adana karayolu üzerinde askeri aracın yoğun sis nedeniyle kaza yaparak duran tıra arkadan çarpması sonucu, 2 asker şehit düştü, 2 asker de yaralandı.

Kazada şehit olan Piyade Er Halil Seltan’ın Hatay’ın Dörtyol ilçesi Ocaklı Mahallesi’nde bulunan evine Türk bayrağı asıldı.

6 kardeşin en küçüğü olan Halil Seltan’ın 3 ay sonra tezkere alacağı öğrenildi.

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Şehidin cenazesi yarın öğle namazının ardından Dörtyol Mezarlık Kompleksinde kılınacak cenaze namazının ardından şehitliğe defnedilecek.