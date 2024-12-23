Hatay Emniyet Müdürlüğü tarafından Dörtyol İlçesi’nde gerçekleştirilen çalışmalarda “kasten öldürme” suçundan hakkında müebbet hapis cezası bulunan F.Y. ve hırsızlık suçundan yakalanması bulunan R.L. tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Hatay Emniyet Müdürlüğü ekipleri aranan şahısların yakalanmasına yönelik çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Yürütülen çalışmalarda, “kasten öldürme” suçundan hakkında müebbet hapis cezası ve yaralama suçlarından aranan F.Y. ’nin Dörtyol ilçesi Numunevler Mahallesi’nde saklandığı ikamette yakalandı. Aramada 1 adet tüfek ve 12 adet fişek ele geçirildi.
Ayrıca, Numuneevler Mahallesi’nde meydana gelen motosiklet hırsızlığı olayının şüphelisi R.L. ise polisin takibi sonucu yakalanarak gözaltına alındı.
Adli makamlara sevk edilen şahıslar tutuklanarak cezaevine teslim edildi.