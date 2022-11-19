Hatay’ın Dörtyol ilçesinde dalgıçlar denizde, HAYDİ ekipleri, öğrenciler ve gönüllüler sahilde çevre temizliği yaptı.

Hatay’ın Dörtyol ilçesinde dalgıçlar denizde, HAYDİ ekipleri, öğrenciler ve gönüllüler sahilde çevre temizliği yaptı.

Sahil Güvenlik Doğu Akdeniz Grup Komutanlığı ekipleri denizde dip temizliği, İl Jandarma Komutanlığı Asayiş Şube Müdürlüğü Çevre, Doğa ve Hayvanları Koruma (HAYDİ) Tim Komutanlığı, Hatay İl Emniyet Müdürlüğü Çevre, Doğa ve Hayvanları Koruma Büro Amirliği ekipleri, Nazmiye Muratlı Gençlik Merkezi üyesi gönüllü gençler, sivil toplum örgütü üyeleri ve bir okulda eğitim gören özel öğrenciler ise barınakta çevre temizliği yaptı.

Etkinlikte denizden ve çevreden toplanan araç lastiği, plastik boru, cam şişe, demir parçaları, naylon poşet atıkları toplandı. Ekipler etkinlik alanında sokak hayvanlarını besleyip, katılımcılara broşür dağıtıp bilgilendirmede yaptı. Dörtyol Kaymakamı Aydın Ergün’de sahil güvenlik ekiplerince beraber dalış yaparak deniz dip temizliğine destek verdi.

Yaban Hayatını Koruma ve Dayanışma Derneği (YAKORDER) Başkanı Mustafa Özer etkinliği “toplayan kirletmez” sloganıyla çevre kirliliğine dikkati çekmek ve ilgili kamu kurumlarının destekleriyle düzenlediklerini söyledi.