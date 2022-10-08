Almanya Bundesliga’nın 9. haftasında Borussia Dortmund, sahasında karşı karşıya geldiği Bayern Münih ile 2-2 berabere kaldı. Dortmund’a beraberliği getiren golü 90+5’te Modeste kaydetti.

Almanya Bundesliga’nın 9. haftasında Borussia Dortmund, sahasında karşı karşıya geldiği Bayern Münih ile 2-2 berabere kaldı. Dortmund’a beraberliği getiren golü 90+5’te Modeste kaydetti.

Almanya Bundesliga’nın 9. haftasında Borussia Dortmund, Signal Iduna Park’ta Bayern Münih ile karşı karşıya geldi. Müsabakanın 33. dakikasında Münih temsilcisi Goretska ile gol perdesini araladı. İlk yarı Bayern’in 1-0’lık üstünlüğü ile tamamlandı. İkinci yarı 53. dakikada Sane, Bayern Münih’in 2. golünü kaydeden isim oldu. 74’te Borussia Dortmund Moukoko ile farkı 1’e indirdi. Maçın 90. dakikasında konuk ekipte Kingsley Coman ikinci sarı karttan kırmızı kart ile oyundan atıldı. Uzatma dakikalarını 10 kişi kalan Bayern Münih’e karşı oynayan Borussia Dortmund’da Modeste, 90+5. dakikada meşin yuvarlağı filelerle buluşturarak tabelayı 2-2’ye getirdi. Bu gol aynı zamanda maçın da skoru oldu.