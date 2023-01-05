Çocuklarının terör örgütü PKK mensuplarınca dağa kaçırıldığını ileri süren Diyarbakır annelerinin evlat nöbeti kararlılıkla devam ediyor.

Çocuklarının terör örgütü PKK mensuplarınca dağa kaçırıldığını ileri süren Diyarbakır annelerinin evlat nöbeti kararlılıkla devam ediyor.

3 Eylül 2019 yılında farklı kentlerden Diyarbakır’a gelerek evlat nöbeti tutan ailelerin direnişi bin 221’inci gününde de sürüyor.

Siirt’ten Diyarbakır’a gelerek oğlu Yusuf Ödümlü için evlat nöbeti tutan Nurettin Ödümlü, evladını almadan bir yere ayrılmayacağını söyledi.

Evladına ‘teslim ol’ çağrısında bulunan Ödümlü, “9 senedir HDP’liler evladımı dağa götürmüş. Bunlar ne Allah’tan korkuyor ne de çevresindekilerden utanıyorlar. Yeter artık HDP eğer PKK’yı çok seviyorsa kendi evlatlarını dağa göndersinler. Bizim evlatlarımızı geri getirsinler. Biz, 4 sene oluyor Diyarbakır’da evlat nöbeti tutuyoruz. Burada ailelerin tek amacı evlatlarının dönmesidir. Sayımız gün geçtikçe daha da fazlalaşıyor. Biz, evladımızı istiyoruz. Biz, onlar gibi yakıcı ve yıkıcı değiliz. Oğlum Yusuf, artık dön gel. 9 senedir peşinden koşuyorum. Senin için 3 kez Irak’a gittim. Bir de sözde öldüğünü söylediler 3 sene önce. Ölümümüm son damlasına kadar da seni arayacağız. Dağdaki arkadaşlarınla dönün teslim olun” dedi.