Türkiye Curling Federasyonu tarafından Erzurum’da düzenlenen ve GSİM’nin ev sahipliğinde Palandöken ilçesinde bulunan 500’lük Buz Pateni Salonu’nda yapılan 1. Lig müsabakaları sona erdi.

2022 - 2023 Sezonu Türkiye Curling 1. Lig Müsabakaları 4 - 13 Mayıs 2023 tarihleri arasında 3 il, 18 takım ve 90 sporcunun katılımıyla Erzurum’da Palandöken ilçesindeki 500’lük Buz Pateni Salonu’nda yapıldı. Kıran kırana geçen ve büyük bir heyecana sahne olan müsabakaların ardından kadınlarda ve erkeklerde ilk ikiye giren takımlar Süper Lige yükseldi.

İlk ikiye giren takımlar süper ligde

Türkiye Curling Federasyonu tarafından düzenlenen 1. Lig müsabakalarında Kadınlarda Antrenör Ahmet Çelik yönetimindeki Çığspor şampiyon oldu. Albayraklar Spor Kulübü ikinci, Çelebispor ise üçüncü oldu. Bu sonuçların ardından Çığ Spor Kulübü ile Albayraklar Spor Kulübü Süper Lige yükseldi.

Erkeklerde Narman 18 Mart Spor Kulübü şampiyon oldu. Erdal Karahan yönetimindeki Narman temsilcisi Süper Lig biletini kapan ekip oldu. Ejder 3200 Spor Kulübü ikinci olarak Süper Lige yükselen bir diğer takım oldu. Palandöken Gençlik Spor Kulübü ise üçüncü sırada yer aldı.

Kupa Madalya ve Para Ödülü

Müsabakaların ardından ilk üçe giren takımlara kupa ve madalyaları verildi. Erzurum Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Zafer Aynalı, Türkiye Curling Federasyonu Başkanı Prof. Dr. Kenan Şebin, Yönetim Kurulu üyeleri ile Spor Hizmetleri Müdürü Ahmet Çelebi ve Spor Faaliyetleri Şube Müdürü Vahit Albayrak kupa ve madalyaları takdim etti.

Ayrıca, Türkiye Curling Federasyonu tarafından 1’lere 6 bin TL, ikincilere 5 Bin TL ve üçüncülere ise 4 Bin TL para ödülü verildi.