Gürün Esnaf ve Sanatkarlar Kredi ve Kefalet Kooperatifi Başkanlığına mevcut başkan Şemsettin Mağden, yeniden seçilerek güven tazeledi.

Gürün Esnaf ve Sanatkarlar Kredi ve Kefalet Kooperatifi Başkanlığına mevcut başkan Şemsettin Mağden, yeniden seçilerek güven tazeledi.

Gürün Esnaf ve Sanatkarlar Kredi ve Kefalet Kooperatifi’nin 57. Olağan Genel Kurulu Asef Çoban Kültür Merkezi’nde gerçekleştirildi. Tek liste ile gidilen ve açık oylama yapılan seçimde mevcut başkan Mağden, tüm üyelerin oyunu alarak 4. kez başkanlığa seçildi.