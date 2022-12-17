Zonguldak Alaplı ilçesinde ilkokul mezunu Behiye Özdemir (63), gençliğinde almak istediği ehliyet için ailesi tarafından izin çıkmayınca 30 sene sonra hayaline kavuştu. Sınavdan 86 alırken direksiyon sınavını da ilk girişte kazanan Özdemir, adeta gençlere taş çıkarttı.

Zonguldak Alaplı ilçesinde ilkokul mezunu Behiye Özdemir (63), gençliğinde almak istediği ehliyet için ailesi tarafından izin çıkmayınca 30 sene sonra hayaline kavuştu. Sınavdan 86 alırken direksiyon sınavını da ilk girişte kazanan Özdemir, adeta gençlere taş çıkarttı.

Zonguldak’ın Alaplı ilçesinde yaşayan 63 yaşındaki 4 çocuk annesi ve 10 torun sahibi Bedriye Özdemir, 30 sene önce ehliyet almak istedi. Ancak ailesinin izin vermediği Özdemir, 63 yaşına geldiğinde yıllardır hayalini kurduğu ehliyeti almaya karar verdi. Özdemir, kimseye haber vermeden ehliyet işlemleri yaptırmak için sağlık ocağına giderek evraklarını hazırladı. Alaplı’da bir sürücü kursuna giderek, B sınıfı direksiyon eğitimleri ve sınavları başarıyla tek seferde geçerek sertifika almaya hak kazanan Özdemir, otomobil kullanarak torunları ile gezmeye planladığını söyledi.

"Komşularım destek olmak yerine benimle alay etti"

Çıktığı bu yolda etrafından destek görmeyen, komşularının bile “Ne yapacaksın bu yaştan sonra ehliyeti, öbür dünyada araba mı kullanacaksın?” dediğini söyleyen Özdemir, ehliyet almaya hak kazanınca büyük mutluluk yaşadı. Gençliğinde çok almak istediği ehliyetine 30 yıl sonra kavuştuğunu söyleyen Behiye Özdemir, hayatta hiçbir şeyin imkansız olmadığını belirtti. Bedriye Özdemir, "Ben ehliyet kursuna başvurdum ve aldım, çok istiyordum. Ehliyet almayı 30 sene önce istedim ve bana bunu izin vermediler. Sonradan ehliyet kursuna kendi kendime işlemler için sağlık ocağına giderek işlemlerimi yaptırarak kaydımı yaptırdım. Kayıt olduktan sonra benim çocuklarım gurur duydular. Ama komşularım ve bazı kişiler benimle çok dalga geçtiler. ’Bu yaşta ehliyete ne gerek var’ diye alay ettiler. Ama asıl bu yaştan sonraymış ehliyet. Çünkü bu bize her zaman lazımmış, bunu biz bilmiyormuşuz, bence bunu herkes alsın, kimse yapamaz demesin. Ben çok istedim ve başardım. 86 puan aldım tek seferde geçtim. Kursa gittiğim zaman en büyük abla bendim, onlar bana kime getirdiğin dedikleri zaman ben kursa geldim diyordum, bu sınavlarda da böyle oldu. Ben bunu başardığım içim kendimle gurur duyuyorum ben yakında 64 yaşına gireceğim, ben alabildiysem herkes alabilir” diye konuştu.

"Öğrenmenin yaşının olmadığını kanıtladığını gördük"

Behiye Özdemir’in göstermiş olduğu gayretin kendilerini çok etkilediğini belirten sürücü kursunun müdürü Hülya Özdemir, "Bedriye Özdemir (63) ablamızla tanıştığımızda onun azmi, hayata bakış açısı bizi çok etkiledi.30 sene önce ehliyet almaya niyet etmiş ve ailesi izin vermemiş, bizim desteklerimizle beraber ilk ehliyete yazıldığı zaman yazılı sınavını 86’lıyla geçti. Sonradan direksiyon eğitimlerini alarak direksiyon hakkında ’da sınavı geçti ve almaya hak kazandı ve şimdi kendileri çok mutlu. Behiye ablamız, bizlere hayatta başarıya ulaşmak için hiçbir şeyin engel olamayacağını, öğrenmenin yaşının olmadığını kanıtladığını gördük” dedi.