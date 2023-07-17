Çorum’un Alaca ilçesinde dorsesi devrilen tır alev aldı. Kazada 2 kişi yaralandı.

Edinilen bilgilere göre, Alaca’dan Yozgat istikametine seyir halinde olan M.Ç. yönetimindeki Tır, Çatalkaya köyü yakınlarında kontrolden çıkması sonucunda dorsesi devrildi. Kazanın ardından tırda yangın çıktı. Yoldan geçen sürücülerin ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi. itfaiye ekipleri tarafından müdahale edilen yangın kısa sürede kontrol altına alınarak söndürüldü. Kazada yaralanan sürücü M.Ç. ile yanında bulunan oğlu M.Ç. olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından Ambulans ile Alaca Devlet Hastanesi’ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kazayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.