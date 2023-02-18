Kazada hurdaya dönen kamyonun kaldırılması için çalışma başlatıldı.

Yaralılar, ambulansla Milas Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Yolun sol şeridi trafiğe kapandı. Milas Bölge Trafik Denetleme İstasyon Amirliği ve Güllük İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri inceleme başlattı.

Kamyon, köprü altından geçtiği sırada dorse köprüye çarptı. Yerinden kopan dorse köprüde kaldı, kamyon metreler sonra durabildi. Kazada sürücü 61 yaşındaki Mehmet Ali Ekici ile kamyonda yolcu olarak bulunan 45 yaşındaki Murat Resul, yaralandı. Kamyonda çıkan yangın müdahale edilerek söndürüldü.

Milas-Bodrum karayolunda seyreden kamyonun havaya kalkan dorsesi, köprüye çarptı. Dorsenin koparak köprüde kaldığı kazada kamyon sürücüsü ile yolcu yaralandı.

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