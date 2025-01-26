Dorlion Arama Kurtarma Derneği (DAK), Eskişehir Büyükşehir Belediyesi Başkanı Ayşe Ünlüce’ye ziyarette bulundu.

Dorlion Arama Kurtarma Derneği Yönetimi, Eskişehir Büyükşehir Belediyesi Başkanı Ayşe Ünlüce’yi makamında ziyaret etti. Başkan Ünlüce, DAK yönetim ekibinin gerçekleştirdiği çalışmaları ve faaliyetleri dinledi. Ziyarette gelecekteki projeler hakkında istişarede bulunuldu. Yönetim ekibi, kendilerini makamında ağırlayan Başkan Ayşe Ünlüce’ye DAK armasını hediye ederken misafirperverlikleri için teşekkür etti.