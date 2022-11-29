Dorlion Arama Kurtarma Derneği’ne (DAK), "Afetlere Hızlı Müdahale" konu başlıklı proje çerçevesinde araç verildi.

Dorlion Arama Kurtarma Derneği’ne (DAK), "Afetlere Hızlı Müdahale" konu başlıklı proje çerçevesinde araç verildi.

Konuyla ilgili bir açıklama yapan Dernek Başkanı Abdullah Aydıngör, İçişleri Bakanlığı Sivil Toplumla İlişkiler Genel Müdürlüğü’nün Dernekler için 2022 yılı Proje Teklif Çağrısı çerçevesinde PRODES sistemi üzerinden "Afetlere Hızlı Müdahale" konu başlıklı projeyle başvuru yaptıklarını anlattı. Başvurunun 2022 yılı Nisan ayında kabul edilerek onaylandığını belirten Aydıngör, "Afetlerde hizmet ve yönetim kapasitemizin geliştirilmesi, paydaş kamu kurumları ile olan ilişkilerinin arttırılması ve karar alma mekanizmalarına aktif katılım sağlanması gibi faaliyetler gerçekleştiren derneğimiz 28 Kasım 2022 tarihi itibariyle afetlere hızlı ve etkili müdahale amacıyla 2’nci bir aracı daha bünyesine katmıştır. 2021 yılında AFAD akreditasyonu alarak Eskişehir’de bir ilke imza atan derneğimiz, 2022 yılında yaptığı proje sonucu sahip olduğu 2’nci aracıyla alanında gelişmesini sürdürerek Eskişehir’e ve ülkemize katkı sağlamaya devam etmektedir. "Afetlere Hızlı Müdahale" projesinin gerçekleşme sürecinde, başta İçişleri Bakanımız Sayın Süleyman Soylu olmak üzere, Sivil Toplumla İlişkiler Genel Müdürlüğü, Eskişehir Valisi Erol Ayyıldız ve Eskişehir Sivil Toplumla İlişkiler Müdürlüğünün projemizin her aşamasında verdikleri destek gücümüze güç katmıştır. Dorlion Arama Kurtarma Derneği yönetimi ve gönüllüleri olarak kendilerine teşekkür ederiz" diye ifade etti.