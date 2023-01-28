Zonguldak’ın Ereğli ilçesinde 15 yaşındaki bir genç, dördüncü kattan atlayarak hafif şekilde yaralandı.

Zonguldak’ın Ereğli ilçesinde 15 yaşındaki bir genç, dördüncü kattan atlayarak hafif şekilde yaralandı.

Olay; saat 22.35 sularında, ilçenin Murtaza Mahallesi Halit Hoca Sokak üzerinde bulunan bir binada meydana geldi. İddiaya göre; 15 yaşındaki erkek şahıs Ö.F.Y., binanın 4. katından atladı. 112 Acil Çağrı Merkezine yapılan ihbar üzerine, olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine ulaşan sağlık ekibi, ilk müdahaleyi yaptığı genci ambulansa alarak ilçedeki özel bir hastaneye kaldırdı. Ö.F.Y.’nin genel durumunun iyi olduğu ve tedavisinin acil serviste devam ettiği öğrenildi.

Polis ekipleri, olayla ilgili çalışma başlattı.