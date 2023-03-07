ASKO GLOB ALL’in Türkiye distribütörlüğünü yaptığı Güney Koreli Doosan İş Makinaları, deprem bölgesine değeri 1 milyon doları aşan iş makinaları gönderdi.

ASKO GLOB ALL’in Türkiye distribütörlüğünü yaptığı Güney Koreli Doosan İş Makinaları, deprem bölgesine değeri 1 milyon doları aşan iş makinaları gönderdi.

Türkiye’nin Kore Savaşı’nda verdiği desteği unutmayan Güney Kore halkı ve şirketleri deprem zamanında ülkemize yardım için seferber oldu. 70 yıllık geçmişi olan iş makinaları üreticisi Doosan’da bu şirketlerden biri. Büyük bir acıya sebep olan deprem zamanında arama ve kurtarma çalışmalarında kullanılmak üzere 1 milyon dolar üzerinde iş makinası yardımı yapan Doosan iki ülke arasında dostluk bağlarının önemini bir kez daha ortaya koydu. Doosan tarafından gönderilen iş makinaları deprem sonrasında yardım ve kurtarma çalışmalarına destek oldu. Molozların kaldırılması ve alt yapı çalışmalarının yeniden başlaması için kullanılan iş makinaları, şu anda 11 ile yayılmış bir şekilde hizmet veriyor. Doosan İş Makinaları Türkiye Temsilcisi ASKO GLOB ALL tarafından yapılan açıklamada, “Dost ve müttefik Güney Kore ile olan ilişkilerimiz; yaşadığımız yıkıcı depremler sonrası daha da güçlendi. Doosan, depremin hemen ardından hem arama kurtarma çalışmaları, hem de daha sorasında alt yapı çalışmalarında kullanılmak üzere değeri 1 milyon dolar üzerindeki iş makinaları ve yardımları deprem bölgelerimize gönderdi. Türk milleti adına kendilerine teşekkürü bir borç biliyoruz” denildi.