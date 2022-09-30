Diyarbakır’ın Yenişehir ilçesinde dönüşün yasak olduğu yola giren sürücünün aracı, karşı yönden gelen otomobille kafa kafaya çarpıştı. Kazada 2 kişi yaralandı.

Diyarbakır’ın Yenişehir ilçesinde dönüşün yasak olduğu yola giren sürücünün aracı, karşı yönden gelen otomobille kafa kafaya çarpıştı. Kazada 2 kişi yaralandı.

Kaza, Yenişehir ilçesi Elazığ Caddesi üzerinde bulunan Adliye Kavşağı’nda meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, 48 JN 549 plakalı otomobil dönüşü yasak olan yoldan ana yola girince karşı yönden gelen 21 ABD 784 plakalı otomobille çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle her iki otomobilde savrularak durabilirken, araçlarda bulunan 2 kişi yaralandı. Kazayı gören çevredeki vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. Kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla en yakın hastaneye kaldırılırken, polis kaza ile ilgili inceleme başlattı.