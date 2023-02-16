Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, depremin ardından Gaziantep ve Hatay’daki izlenimlerini ve başta Büyükşehir Belediyesi olmak üzere yaraları sarmak adına bölgede yapılan çalışmaları meclis üyeleriyle paylaştı. Muhtemel deprem riskine karşı yaptıkları ve planladıkları çalışmaları da anlatan Başkan Aktaş, “Bursa’nın geleceği kentsel dönüşümdür. Bu dönüşüm ya bizlerin elinde kontrollü ve planlı biçimde gerçekleşecek ya da maalesef deprem sebebiyle canların kaybı, millî servetin hebasıyla olacak. Seçim hepimizin” dedi.

Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, depremin ardından Gaziantep ve Hatay’daki izlenimlerini ve başta Büyükşehir Belediyesi olmak üzere yaraları sarmak adına bölgede yapılan çalışmaları meclis üyeleriyle paylaştı. Muhtemel deprem riskine karşı yaptıkları ve planladıkları çalışmaları da anlatan Başkan Aktaş, “Bursa’nın geleceği kentsel dönüşümdür. Bu dönüşüm ya bizlerin elinde kontrollü ve planlı biçimde gerçekleşecek ya da maalesef deprem sebebiyle canların kaybı, millî servetin hebasıyla olacak. Seçim hepimizin” dedi.

Bursa Büyükşehir Belediye Meclisinin Şubat ayı toplantısı Başkan Alinur Aktaş’ın başkanlığında yapıldı. Sadece deprem konusunun ele alındığı toplantının açılışında konuşan Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, depremin ilk gününden beri Gaziantep ve Hatay’da yaptıkları çalışmaları ve bölgeye dair izlenimlerini anlattı. Elazığ’ın da afet bölgesi ilan edilmesinin ardından 11 ilde büyük yıkımlara yol açan depremle birlikte Türkiye genelinde büyük bir yardım seferberliği başlatıldığını kaydeden Başkan Aktaş, bu seferberliğe Bursa’nın da Büyükşehir ve ilçe belediyeleri, Bursa Ticaret ve Sanayi Odası, hayırsever işadamları ve gönüllülerle birlikte büyük destek verdiğini açıkladı. Bölgede bugüne kadar bine yakın personel ve 300’ü aşkın araç ve ekipmanla hizmet verdiklerini dile getiren Başkan Aktaş, toplanan yardımların dağıtımı, seyyar tuvaletlerin kurulumu ile çadır kent ve konteyner kent kurulumu ile görevlendirildikleri Hatay’daki çalışmalarının da kesintisiz bir şekilde devam ettiğini söyledi. Sadece deprem bölgesinin değil, Bursa’ya gelen depremzedelerin de yaralarının sarılması için önemli çalışmaları gerçekleştirdiklerini ifade eden Başkan Aktaş, ulaşımda kardeş kart, sosyal yardımlarda kardeşlik mağazası uygulaması ile Bursa’daki depremzedelere destek olduklarını belirtti. Başkan Aktaş, Büyükşehir, AFAD ve BTSO organizasyonunda oluşturulan yardım toplama merkezlerinde görev alan tüm gönüllülere ve desteklerini esirgemeyen vatandaşlara da teşekkür etti.

Bursa’nın geleceği kentsel dönüşüm

Deprem kuşağında olan Bursa’nın da deprem gerçeği ile karşı karşıya olduğunu hatırlatan Başkan Aktaş, deprem riskine karşı yaptıkları ve yapmayı planladıkları çalışmalar hakkında bilgi verdi. Bursa’nın geleceğinin kentsel dönüşümde olduğunu ifade eden Başkan Aktaş, “Bu dönüşüm ya bizlerin elinde kontrollü ve planlı biçimde gerçekleşecek ya da maalesef deprem sebebiyle canların kaybı, millî servetin hebasıyla olacak. Seçim hepimizin. Bursa’nın bir geleceğinin olabilmesi için atacağımız her adım kentsel dönüşüme çıkacak. Bu işi belediyelerin görevi olarak yürüttüğü rutin bir faaliyet olarak görmüyoruz. Her gün ekranlarda görmekte olduğumuz manzaranın da açıkça gösterdiği gibi bu iş, vatandaşlarımızın canını kurtarmakla eşdeğerdir. Biz bu anlayışla kentsel dönüşümü yüksek bir hedef olarak görüyoruz” diye konuştu.

Zemin tehlike haritaları

Türkiye’de zemin tehlike haritalarını çıkartan ilk üç ilden birisinin Bursa olduğunu dile getiren Başkan Aktaş, “Bugüne kadar birçok veriyi topladık, analizlerini yaptık. Hâlen yürütmekte olduğumuz çevre düzeni planı çalışmasının veri toplama sürecinde bütün ilimizin zemin durumunu, TÜBİTAK ile birlikte 3 yıl süren çalışmanın sonunda ortaya koyduk. 2020 yılından beri devam eden süreçte ilimizdeki yaklaşık 650 bin yapının bina envanterini oluşturmaktayız. Yüzde 80’ini de tamamlamış durumdayız. Bütün ilçelerimizdeki yapıları; kat yüksekliği, yapım yılı gibi kriterlere göre sınıflandırıyoruz. Merkez Osmangazi, Nilüfer, Yıldırım, Gürsu, Kestel ilçeleri için bu çalışma tamamlandı, diğer ilçelerimiz için de bu analizi kısa sürede tamamlamış olacağız. Bir diğer adımımız bu yapıların risk durumlarının da ortaya konmasıdır. Belediyemizin kendi imkânlarıyla analiz ettiği veriler, deprem riski açısından kentin bütününü ele alacak olan ve JICA ile yürütülen çalışmaya altlık teşkil edecek. JICA ve belediyemizce ortaklaşa yürütülen Deprem Risk Azaltma ve Önleme Projesi ile muhtemel bir depremde, ilimizde hasar riski yüksek alanlar belirlenecek” dedi.

1968 bina yıkılacak

Büyükşehir Belediyesi olarak halen farklı ilçelerde 10 farklı bölgede kentsel dönüşüm uygulamalarının yürütüldüğünü veya planlama sürecine dâhil edildiğini açıklayan Başkan Aktaş, “5 yıllık süreçte kentsel dönüşüm ve riskli yapı çalışmaları çerçevesinde; 352 binada 2 bin 180 bağımsız bölümü yıktık. Bununla birlikte bu yıl bin 270 bağımsız bölümün inşaatını tamamlayıp, Yiğitler, Sıcaksu ve Beşyol’da hak sahiplerine teslim edeceğiz. 2023 yılı içerisinde Bursa genelinde devam eden ve hedeflenen toplam 870 bin metrekare proje alanında; bin 968 binada 7 bin 592 bağımsız bölüm yıkılarak, 9 bin 980 adet konutun inşaatına başlanacak. Yaptığımız çalışmalar sadece afet öncesine yönelik değil, afet sonrası için de hazırlanmaktayız. Ama öncelikle deprem öncesine ivedi olarak çalışmak zorundayız. Bu konuda hepimize sorumluluk düşmektedir. Hepimiz taşın altına elimizi koymak durumundayız. Canımız yanmadan tedbir almak mecburiyetindeyiz. İnsanlarımızı korumak bizim boynumuzun borcu. Rabbim, böylesi büyük felaketlerden ülkemizi, milletimizi ve devletimizi korusun” diye konuştu.