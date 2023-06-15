Erzincan Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü bünyesinde kurulmuş ve sanatsal faaliyetlerine devam eden Sahne Tiyatrosu, Erzincan’da sezonun 6. oyununu "Dönüşüm Muhteşem Olacak" oyunuyla yaptı.

Çocuk Oyunu sınıfında sahnelenen “Dönüşüm Muhteşem Olacak” oyununda, çevre bilinci ve kaynakların verimli kullanımı konuları işlendi.

2022-2023 sezonu içerisinde “The Çulsuz”, “Alican’ın Rüyası”, “Naaş-ı Muhteremler”, “Elveda Tiyatro”, “Cadının Kutusu” ve "Yatırlı Günler" ile binlerce seyirciye ulaşan Sahne Tiyatrosu “Dönüşüm Muhteşem Olacak” oyunuyla yüzlerce çocuğa karne hediyesi verdi.

Tek perde olarak oynanan çocuk tiyatrosu Erzincan Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü Tiyatro salonunda ücretsiz olarak sahnelendi ve toplamda 1380 tiyatro sever ile buluştu.

Toplam 30 sahne alan ve sezonu "Dönüşüm Muhteşem Olacak" isimli çocuk oyunuyla tamamlayan Erzincan Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü Sahne Tiyatrosu, yeni sezonda yeni oyunlarla Erzincan Halkının karşısına çıkabilmek için çalışmalarına devam ediyor.

Çocuk Oyunu sınıfında sahnelenen “Dönüşüm Muhteşem Olacak” oyununda, çevre bilinci ve kaynakların verimli kullanımı konuları işlendi.

Sahnelenen çocuk tiyatrosunun Yönetmenliğini Sıla Yılmaz’ın yaptığı oyunda; Funda Öztük Uzun, Sena Nur Gölşat, Bilal Acay, Furkan Namalır, Ceyda Sak, Büşra Özer, Aras Kutay Şenel, Ali Deligöz ve Gözde Alkan rol aldı. Sıla Yılmaz imzalı tiyatro oyununun Ses ve Işık Yönetmenliğini Burhan Çelik, 2. Yönetmenliğini Anıl Samancı, Genel Sanat Yönetmenliğini Ferruh Erkan yaptı.