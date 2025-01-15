Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Yusuf Alemdar’ın ‘yeşil, sosyal, dirençli’ şehir hedefiyle başlattığı kentsel dönüşüm çalışmaları kapsamında hak sahipleriyle görüşmeler başlıyor.SAKARYA (İGFA) - Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Yusuf Alemdar’ın ‘yeşil, sosyal, dirençli’ şehir hedefiyle üzerinde durduğu kentsel dönüşüm hazırlıkları kapsamında hak sahipleriyle görüşmeler başlıyor.

Kapı-kapı dolaştılar

Alemdar, dönüşüm hazırlıklarında fizibilite çalışmalarını tamamladıklarını, kurdukları ekiplerin kapı-kapı dolaşarak detaylı bir inceleme yaptığını ve şimdi ise hak sahiplerini dinleyeceklerini paylaştı.

El ele, hep birlikte

Adapazarı Tığcılar Mahallesi sakinlerinin, düşünce ve taleplerini ileteceği buluşmanın 16 Ocak Perşembe günü saat 13.00’da Orhan Gazi Kültür Merkezi'nde yapılacağını ifade eden Başkan Alemdar, "Söz vatandaşlarımızda, hak sahiplerinde olacak. El ele, birlikte bu şehri daha güçlü şekilde yeniden inşa edeceğiz" vurgusunda bulundu.

“Tüm talep ve düşünceleri dinleyeceğiz”

Başkan Alemdar şöyle dedi: "Göreve geldiğimiz ilk günden bu yana deprem gerçeğiyle hareket ediyor ve daha güçlü bir şehrin inşasını en hızlı şekilde, Sakarya'ya yakışır bir projeyle nasıl yaparız bunun planlarını hazırlıyoruz. Ekiplerimizi kurmuş, tespit işlemlerini hızla gerçekleştirmiştik. Yeşil, sosyal ve dirençli bir şehrin inşası için dönüşüm çalışmalarımızı bütünsel şekilde aşama-aşama hayata geçirmek istiyoruz. Bunun için Tığcılar'da fizibilite çalışmamızdan sonra süreci vatandaş buluşmasıyla sürdürüyoruz. Hemşehrilerimizin düşünce ve taleplerini dinleyeceğiz. İnşallah bu şehri birlikte, kardeşlik ruhuyla yeniden inşa edeceğiz. Herkesin evlatları, yarınları, bu şehrin geleceği için elini taşın altına koymasını arzu ediyoruz. Bu adımın hayırlara vesile olmasını diliyorum" dedi.