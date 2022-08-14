Yıllık izinlerini Türkiye’de geçiren gurbetçilere dönüş yolunda kuruyemiş ikram edildi.

Yıllık izinlerini Türkiye’de geçiren gurbetçilere dönüş yolunda kuruyemiş ikram edildi.

Türkiye’de yıllık izinlerini geçiren gurbetçiler, Kapıkule Sınır Kapısı üzerinden dönüşe geçti. Zaman zaman kilometrelerce kuyruğun olduğu sınır kapısında Malatya Pazarı Murat Palancı firması tarafından gurbetçilere karışık kuruyemiş ikram edildi. Sınır kapısında yaklaşık 50 bin paket kuruyemiş dağıtılacağı belirtildi.

Malatya Pazarı Murat Palancı İhracat Müdürü Faruk Sungurlu, gurbetçilerin hüzünlerini dindirmek için ve dönüş yolunda destek olmak için kuruyemiş dağıttıklarını vurgulayarak, “Malatya Pazarı kuruyemişçilik olarak değerli, kıymetli gurbetçileri uğurlamak için karışık kuruyemiş ile birlikte kendilerine eşlik edecek bir şekilde tatlandıracağı, kendilerine güç kuvvet katacağı, yolda eğlenceli bir şekilde yolculuğunu geçirmesi için bugün burada ikramlıklarımızı dağıtıyoruz. Yıllardır biz Avrupa’da Türk etnik pazarda, 25 yıla yakın Avrupa ülkelerinin tamamında 25 yıldır hizmet vermekteyiz. Ürünümüzü satıyorlar, yiyorlar, tüketiyorlar. Gurbetçilerimizin yanında olmaktan gurur duyuyoruz. Dağıttığımız kuruyemişle gurbetçilerimiz çok mutlu oldular” dedi.

Firma görevlisi Serem Tütüncü, gurbetçilere kuruyemiş ikramında bulunduklarını ve hüzünlerine ortak olduklarını belirterek, “Gurbetçilerimizi uğurlamak için Kapıkule Sınır Kapısı’ndayız. Onları uğurlarken hüzünlerini dindirmek, aynı zamanda ağızlarını tatlandırmak için Malatya Pazarı Murat Palancı’nın karışık kuruyemişlerinden ikram ettik. Şirketimiz 3. nesildir. Kaliteli ve taze ürünleri satışa sunar. Tüm gurbetçilerimize hayırlı yolculuklar” şeklinde konuştu.

Ana vatana gelirken neşeli geldiklerini, çıkış yaparken ise üzüldüklerini söyleyen gurbetçi Hasan Can Karabulut, ikramlar karşısında çok mutlu olduğunu ifade etti.

Gurbetçi Ayşe Özcan ise vatandan ayrılırken yapılan ikramlarla çok mutlu olduğunu belirterek, vatanını çok sevdiğini söyledi.

Türkiye’den gitmek istemediklerini dile getiren Zeliha Kırık, “Hiç çıkmak istemiyorum. Ama neye seviniyorum biliyor musunuz, bu lezzeti Almanya’da da bulacağıma. Ama ekmek parası, mecbur gidiyoruz” ifadelerini kullandı.