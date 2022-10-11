Kaza sorası çevredeki vatandaşlar olay yerine yardım için koşarken otomobilin direksiyon hakimiyetini sağlayamayıp dönüş yapamadığı için güzergâhta ilerleyen motosiklete çarptığı görüldü.

Alınan bilgiye göre, Turgut Özal Bulvarı’nda meydana gelen trafik kazasında tali yoldan çıkan otomobil, yolda ilerleyen motosiklete çarptı. Kazada motosiklet sürücüsü hafif yaralanırken kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı.

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