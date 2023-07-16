Mardin’de 100 dönümlük alana ektiği yerli domatesten dönüm başına 30 ton ürün alan çiftçi, domatesin kilosunu 10 liradan satıyor.

15 yıl boyunca Mardin’in Ömerli ilçesinde yerli domates ekimi yapan Mehmet Nezir Uzuner, Beşikoğlu köyünde 100 dönümlük alana yerli tohumla domates ekti. Mezopotamya’nın verimli topraklarından dönüm başına 30 ton domates alan Uzuner, yöre çiftçisine örnek oldu. Yerli tohumla ekecek üreticilerin yüksek gelir elde edeceğini belirten Uzuner, üretim bereketli olduğu için domatesi uyguna verdiklerini söyledi.

Mardin’in yerli domatesinin hem tadı hem de ucuzluğu ile sofralara renk katacağını ifade eden Uzuner, "Batıda 25 TL olan domatesi bizim burada tüccar arkadaşımıza 10 TL’ye veriyoruz. Bu sene ürün bol, bunun için ucuz. Güneydoğu bölgesine katkıda bulunmak isteyen tüm hemşehrilerimizi buraya davet ediyorum. Çiftçi bırakıp giderse yerli sebzelerimizi halkımıza kim tedarik edecek. Yerli domatesimizi tanıtmak için herkesi buraya davet ediyorum" dedi.