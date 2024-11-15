Erzurum GSİM Spor Hizmetleri Müdürü Erdoğan Dönmez, TVF 2. Ligde Play-Off’a koşan Gençlik Spor Kulübü Voleybol takımını antrenmanda ziyaret ederek, moral aşıladı.

Geçtiğimiz günlerde Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Osman Aşkın Bak’ın tensipleriyle Erzurum Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Spor Hizmetleri Müdürlüğü görevine atanan Erdoğan Dönmez, Türkiye Voleybol Federasyonu (TVF) 2. Liginde şampiyonluğa koşan ve namağlup durumda buluna Gençlik Spor Kulübü Voleyboy Takımını antrenmanda ziyaret ederek, hem sporcularla tanıştı, hem de teknik heyetten bilgi aldı.

Çiçeği burnunda spor hizmetleri müdürü Dönmez, “Erzurum Spor Salonumuzda antrenman yapan Voleybol takımımızın idmanına misafir olduk. 2. Ligde 6’da 6 yapan takımımıza play-off yolunda başarı dileklerimizi ilettik” dedi.

Erzurum Gençlik Spor Voleybol Takımı Başantrenörü Mehmet Kırık ile yardımcısı Selami Uğurlu da, moral ziyareti için Spor Hizmetleri Müdürü Erdoğan Dönmez’e teşekkür etti.