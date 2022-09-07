Küratörlüğünü Gülşah Pestil ve Meyçem Ezengin’in yaptığı 19 sanatçının eserlerinin yer aldığı “Döngü Minyatür Sergisi” Üsküdar’da açıldı. Sergide sanatçıların eserleri sanatseverlerin beğenisine sunuldu.

Küratörlüğünü Gülşah Pestil ve Meyçem Ezengin’in yaptığı 19 sanatçının eserlerinin yer aldığı “Döngü Minyatür Sergisi” Üsküdar’da açıldı. Sergide sanatçıların eserleri sanatseverlerin beğenisine sunuldu.

“Döngü Minyatür Sergisi” Nevmekan Sahil Galeri’de açılarak sanatseverlerin beğenisine sunuldu. Küratörlüğünü Gülşah Pestil ve Meyçem Ezengin’in yaptığı sergide 19 sanatçının atık olan kağıt, beton, plastik, metal, deri, kemik, cam, demir, ahşap gibi çeşitli materyallere işlediği 67 minyatür eseri sergileniyor. Sergi açılışına Üsküdar Belediye Başkanı Hilmi Türkmen’in yanı sıra kültür sanat dünyasından birçok isim katıldı. Sanatseverler 7 Ekim tarihine kadar minyatür sergisini ziyaret edebilecek.

“Biz burada bir esere bakarken aslında bir tarih okuyoruz”

Üsküdar Belediye Başkanı Hilmi Türkmen, “Çok özel bir sergi. Mükemmel ve muhteşem bir sanat eseri her şeyden önce. Burada 19 ayrı sanatçımız Taner Alakuş bey olmak üzere öğrencileri, ustalarımız, sanatçılarımızın hazırlamış olduğu fevkalade bir sergiyle karşı karşıyayız. Burada 67 tane ayrı özel projeler ve eserler var her biri birbirinden değerli. Minyatür görsel sanat olsa da aslında bir anlatı sanatı. Burada bir tarih var, bir serüven var, bir yolculuk var hepsinin ayrı bir hikayesi var. Muhteşem bir iş. Biz burada bir esere bakarken aslında bir tarih okuyoruz, bir roman okuyoruz, bir hikaye okuyoruz, bir yolculuktan bahsediliyor biz onu burada okuyoruz. Burada geri dönüşüm malzemesi kullanılmış, materyal kullanılmış. Bu bir pazar tahtası, duvar kağıdı hepsi birer artıktan elde edilmiş” dedi.

Sergiyi ziyaret eden Aleyna Aslan, “ Geleneksel sanat aslında arka planda kalmıştı tekrar revaçta olmaya başladı. Bu beni gerçekten çok mutlu ediyor. Gelenekselin modern sanatla buluşması ve tekrardan insanların önüne sergiyle çıkması bu kadar ilgi görmesi gerçekten gurur verici. Üsküdar Belediye Başkanı Hilmi Türkmen’e de buradan çok teşekkür ediyorum. Geleneksel Türk sanatlarımızı revaçta tuttuğu için ve ön plana çıkarttığı için.” dedi.

Serginin küratörlüğünü yapan Gülşah Pestil, “Minyatür sanatı ile ilgileniyoruz biz. Geleneksel bir sanat olduğun için şimdiye kadar bir değer görmüyordu. Fakat yeni açılan galerilerle, Üsküdar Belediyesi gibi bu sanata önem veren belediyeler sayesinde daha fazla duyulmaya başladı, daha fazla önem kazandı. Biz bu sanatın günümüzdeki çağdaş yorumlarını yapıyoruz. Bu şekilde galerilerde de bize destek oldukları sürece de herkese sunmayı hedefliyoruz” dedi.